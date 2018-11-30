Муженко сообщает о наличии еще двух радиограмм о предупреждении украинских кораблей относительно прохода по Керченскому проливу

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко сообщает о наличии еще двух радиограмм, подтверждающих, что экипажи украинских кораблей, захваченных российский стороной в акватории Черного моря, заблаговременно уведомляли о намерении пройти по Керчь-Еникальскому каналу и вели переговоры с российской береговой охраной.

"То, что касается дополнительных данный по проходу наших кораблей через Керченский пролив. Есть подтверждение еще двух радиограмм, в которой четко звучит то, что наш малый бронированный катер "Бердянск" осуществляет запрос и общается с диспетчером поста технического наблюдения Береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации", - рассказал В.Муженко на совещании у президента Украины Петра Порошенко в пятницу утром.

По его словам, в радиограмме зафиксировано, что член украинского экипажа в ходе переговоров отмечает, что согласно договору о российско-украинской границе от 28.01.2003 и договору о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24.12.2003, суда Военно-морских сил ВСУ и судно обеспечения имеют право безопасного прохода по Керченскому проливу. При этом украинская сторона заявила о готовности принять на борт лоцмана "и действовать согласно плану".

"Предупреждение о проходе по Керченскому проливу подано за 4 часа до начала перехода, согласно соответствующей процедуре", - добавил В.Муженко.

Как сообщалось, вечером того же дня, 25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали у Керченского пролива буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшихся из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь. Были задержаны 24 украинских военных моряка, из них, по разной информации, от трех до шести ранены. В ходе операции РФ закрывала судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, привлекала вертолеты и боевые самолеты.

ЕС и министерства иностранных дел многих стран осудили российские агрессивные действия в Азовском и Черном морях против украинских судов. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявили, что в действиях украинской стороны в Керченском проливе не было ничего, что можно было бы расценивать, как провокацию.