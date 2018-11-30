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10:09 30.11.2018

Власти Германии не исключают, что неисправность самолета Меркель имеет преступный след

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Власти Германии не исключают, что неисправность самолета Меркель имеет преступный след

В правительстве ФРГ подозревают, что у технической неисправности самолета, на котором канцлер Ангела Меркель летела в Буэнос-Айрес, есть криминальный след, пишет в пятницу издание Die Rheinische Post со ссылкой на источники во властных структурах.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии А.Меркель не успевает к началу саммита G20 в связи с тем, что правительственный самолет Airbus A340-300 "Конрад Аденауэр", на котором она летела в Буэнос-Айрес, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в Кельне.

По данным издания, в Кельне А.Меркель обсудила этот инцидент с главой Минобороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен.

Проводится расследование, в рамках которого инцидент прорабатывается как имеющий причины злого умысла.

Теги: #самолет #неисправность #меркель #германия
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