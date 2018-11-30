Доходы министров образования, финансов и торговли США были самыми высокими в администрации Трампа в 2017 году

Доходы министров образования, финансов и торговли США были самыми высокими в администрации президента Дональда Трампа в 2017 году

"Министр образования Бетси Девос и ее муж заработали, по крайней мере, $59,4 млн в 2017 году, министр финансов Стивен Мнучин сообщил о доходах более чем $41,6 млн, а министр торговли Уилбур Росс получил $47 млн", - сообщает газета Politico.

Отмечается, что существенная часть доходов пришлась на продажу активов.

Миллиардер У.Росс построил карьеру на Уолл-стрит, поэтому, как ранее утверждал Белый дом, отлично разбирается в теме инвестиций и имеет высокий авторитет среди американского бизнеса.