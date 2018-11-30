События

08:30 30.11.2018

Доходы министров образования, финансов и торговли США были самыми высокими в администрации Трампа в 2017 году

1 мин читать
Доходы министров образования, финансов и торговли США были самыми высокими в администрации Трампа в 2017 году

Доходы министров образования, финансов и торговли США были самыми высокими в администрации президента Дональда Трампа в 2017 году

"Министр образования Бетси Девос и ее муж заработали, по крайней мере, $59,4 млн в 2017 году, министр финансов Стивен Мнучин сообщил о доходах более чем $41,6 млн, а министр торговли Уилбур Росс получил $47 млн", - сообщает газета Politico.

Отмечается, что существенная часть доходов пришлась на продажу активов.

Миллиардер У.Росс построил карьеру на Уолл-стрит, поэтому, как ранее утверждал Белый дом, отлично разбирается в теме инвестиций и имеет высокий авторитет среди американского бизнеса.

Теги: #сша #доходы #министры
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сенат США единогласно принял резолюцию, обвиняющую Россию в агрессии по отношению к Украине

США настаивают на возвращении Россией украинских судов - американский госдепартамент

Представитель Белого дома опровергла сообщения об отмене встреч президента США с главами Турции и Южной Кореи на саммите G20

В США обвиняют в киберпреступлениях шестерых россиян и двух казахстанцев

Трамп заявил, что не планирует закрывать расследование спецпрокурора Мюллера

США призывают европейских союзников поддерживать Украину через санкции в отношении России

Трамп не исключает, что не встретится с Путиным на G20 из-за инцидента в Керченском проливе

Трамп готов обложить дополнительными пошлинами весь импорт китайских товаров в США

Мехико призывает США расследовать факты использования спецсредств против мигрантов

Трамп подтвердил возможность ведения новых таможенных пошлин на китайские товары стоимостью $267 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Муженко сообщает о наличии еще двух радиограмм о предупреждении украинских кораблей относительно прохода по Керченскому проливу

Власти Германии не исключают, что неисправность самолета Меркель имеет преступный след

Мэй: Лондон будет добиваться ужесточения санкций против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе

За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения, один пропал без вести – штаб ООС

Артефакты, найденные во время раскопок на Почтовой площади, будут сохранены - КГГА

В центре Киева появится сквер имени Павла Шеремета

Трое несовершеннолетних харьковчан совершили разбойное нападение на киоск - полиция

Украина рассматривает вопрос запрета въезда мужчинам с территории России - Герасимов

Порошенко провел телефонный разговор с Трюдо

Климкин: Я лично считаю, что нам не нужны дипотношения с Россией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА