Сенат США единогласно принял резолюцию, обвиняющую Россию в агрессии по отношению к Украине

Сенат в четверг вечером одобрил резолюцию, осуждающую "провокационные действия" России против Украины, сообщило издание "Хилл".

Сенат единогласно одобрил резолюцию, предложенную республиканцем Роном Джонсом и демократом Крисом Мерфи.

"Сегодня Сенат принял меры и направил четкий сигнал Путину, что мы не будем терпеть агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия России, направленные на одностороннее изменение международных правил", - заявил К.Мерфи.

Как отмечает издание, резолюция решительно осуждает действия России и призывает страну освободить членов экипажа задержанных Россией украинских судов.

В ней также содержится предупреждение России, что конфронтация у берегов Крымского полуострова "дестабилизирует" регион и "ведет к дальнейшей эскалации напряженности".

В принятой резолюции сенат "призывает членов международного сообщества объединиться в оппозиции к действиям правительства РФ в Керченском проливе, поскольку они нарушают основополагающие принципы международного права, затрагивающие все государства".