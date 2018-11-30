События

07:30 30.11.2018

За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения, один пропал без вести – штаб ООС

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За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения, один пропал без вести – штаб ООС

а минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранения, один солдат считается пропавшим без вести, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 7 раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями…Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения, пропал без вести солдат Сергей Проданюк", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное.

"По опорным пунктам у Крымского, Гнутово и хутора Вильный, противник, кроме минометов, вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Красногоровки и Тарамчука оккупанты применяли стрелковое оружие, а неподалеку Авдеевки - автоматические гранатометы. Кроме того, вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов зафиксирован в районе Верхнеторецкого" – отметили в штабе ООС.

"С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки трое боевиков НВФ уничтожены.

Теги: #оос #сводка #украина
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