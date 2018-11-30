Артефакты, найденные во время раскопок на Почтовой площади, будут сохранены - КГГА

Депутатами Киевского городского совета было принято решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади" – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте КГГА в четверг.

Данный документ призван урегулировать вопросы инвестиционного договора с застройщиком на Почтовой площади. В частности инвестору ООО "Хенсворд-Украина" будет предложено внести изменения в проектно-сметной и рабочей документации по размещению на объекте инвестирования помещений музея. Также застройщик должен обеспечить альтернативное укрепления свай на участке проведения археологических исследований. Если застройщика не устроит данное предложение договор будет расторгнут

Это позволит проводить работы без устройства на данном этапе железобетонной плиты. Таким образом, артефакты, найденные во время раскопок на Почтовой площади, будут сохранены. Также будет обеспечено музеефикации находок. Если инвестор не согласится на такие условия, ему будет предложено прекратить инвестиционный договор по соглашению сторон.

"Мы нашли компромиссное решение. Учитывая тот факт, что во время строительных работ были найдены артефакты, мы фактически обязываем застройщика создать музей на Почтовой площади. Но при этом даем возможность не разрывать договор, защищая его интересы. Это вполне логичное решение, ведь для инвестора это может быть очень выгодный проект и достаточно выгодное вложение", - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Александр Бродский.

Решение поддержали 95 депутатов Киевсовета.