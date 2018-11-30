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05:29 30.11.2018

В центре Киева появится сквер имени Павла Шеремета

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В центре Киева появится сквер имени Павла Шеремета

Комиссиия Киевского городского совета поддержала проект решения о создании в Киеве сквера имени журналиста Павла Шеремета, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Члены постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики депутаты единогласно поддержали проект решения о создании сквера имени журналиста Павла Шеремета" – говорится в сообщении управления экологии и природных ресурсов КГГА на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

 Сквер появится на участке на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой. По процедуре участок сначала должен получить статус сквера и уже после этого новый сквер получит имя.

 

Теги: #киев #сквер #украина #шеремет
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