В центре Киева появится сквер имени Павла Шеремета

Комиссиия Киевского городского совета поддержала проект решения о создании в Киеве сквера имени журналиста Павла Шеремета, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Члены постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики депутаты единогласно поддержали проект решения о создании сквера имени журналиста Павла Шеремета" – говорится в сообщении управления экологии и природных ресурсов КГГА на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Сквер появится на участке на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой. По процедуре участок сначала должен получить статус сквера и уже после этого новый сквер получит имя.