Климкин: Я лично считаю, что нам не нужны дипотношения с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о наличии 3,5 млн украинцев в России, но выступает за прекращение дипломатических отношений с Москвой.

"Я лично и эмоционально считаю, что нам не нужны дипломатические отношения с Россией. Я даже вел переговоры с некоторыми странами относительно возможности нашего представления, но они четко сказали, что учитывая весь масштаб, мы можем быть только формальным почтовым ящиком", - сказал министр в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг.

Министр добавил, что на территории России находятся 3,5 млн украинцев.

"Они (дипломаты иностранных государств - ИФ) по определению не смогут делать то, что делают наши дипломаты сегодня", - добавил министр.

П.Климкин отметил, что выступает за биометрический визовый режим с Россией.