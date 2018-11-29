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23:44 29.11.2018

Климкин анонсировал "несколько пакетов серьезных санкций" за российскую агрессию в Керченском проливе

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Климкин анонсировал "несколько пакетов серьезных санкций" за российскую агрессию в Керченском проливе

Из-за агрессии России в Керченском проливе подготовлены несколько пакетов санкций против России, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Подготовлены несколько пакетов санкций, очень серьезных санкций. Я не могу говорить обо всех деталях, но на самом деле то, что уже и сейчас есть - работает против России", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг.

Министр также назвал отказ президента США Дональда Трампа от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным "пощечиной" для лидера России.

"Он (В.Путин - ИФ) обращает внимание только на тех, кого он считает сильным - президента США", - пояснил министр.

Теги: #киев #санкции #украина #климкин
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