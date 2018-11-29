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23:36 29.11.2018

Россия должна освободить украинских моряков - МИД Великобритании

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Россия должна освободить украинских моряков - МИД Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант настаивает на том, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков, пленённых Россией в Керченском проливе.

"Я говорил с Павлом Климкиным, чтобы повторить, что Великобритания выступает с Украиной против российской агрессии. Крым и его воды являются частью Украины. Россия должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и деэскалировать ситуацию", - написал он на своей странице в Твиттер в четверг вечером.

Теги: #реакция #великобритания #украина #мид
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Интерфакс-Украина
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