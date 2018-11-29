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23:24 29.11.2018

Климкин: Мы прекратили 48 договоров с Россией, в скором времени будет еще 40

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Климкин: Мы прекратили 48 договоров с Россией, в скором времени будет еще 40

Украинской стороной было уже прекращено действие 48 договоров, министр иностранных дел Украины прогнозирует прекращение в ближайшее время еще около 40 договоров.

"Мы за последнее время "убили" 48 двусторонних договоров... Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров. Мы досконально пересматриваем нашу договорную базу", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг.

По его словам, в частности, прекратит свое действие договор "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ".

Теги: #рф #договор #украина #климкин
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