В УПЦ-КП надеются на скорейшее проведение Объединительного собора для избрания предстоятеля поместной Церкви

В Украинской православной церкви Киевского патриархата ожидают официальной информации о принятом Священным синодом Вселенского патриархата решении относительно Устава поместной Церкви в Украине и надеются, что вскоре соберется Объединительный собор и примет решение об избрании предстоятеля Церкви и утверждении Устава.

"В Киевском патриархате, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, ожидают официального получения подробной информации о принятых синодальных решениях, в том числе относительно подготовленного Устава Церкви. Киевский патриархат выражает надежду, что совместными усилиями всех вовлеченных в процесс сторон вскоре будет успешно завершена подготовительная работа", - сказано в официальном комментарии пресс-центра Киевской патриархии в Фейсбуке в четверг.

Таким образом, в УПЦ-КП рассчитывают, что Объединительный собор "соберется и примет необходимые решения относительно объединения, избрания предстоятеля Церкви и утверждения Устава", а после этого, в соответствии с ранее объявленными Вселенским патриархатом решениями, Томос об автокефалии будет вручен предстоятелю Церкви.

Пресс-центр напомнил, что ранее Генеральный секретариат Священного синода сообщал, что после данного заседания "будет определена в декабре дата созыва Объединительного собора".