События

22:23 29.11.2018

Порошенко сменил главу Обуховской райгосадминистрации Киевской области

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Президент Украины Петр Порошенко уволил Ивана Рудяка с должности главы Обуховской районной государственной администрации Киевской области согласно поданному им заявлению и назначил на этот пост Михаила Письменного.

Соответствующие распоряжения обнародованы на официальном сайте главы государства в четверг.

М. Письменный назначен с 3 декабря июля 2018 года с испытательным сроком на три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством.

И. Рудяк возглавлял Обуховскую райгосадминистрацию с октября 2017 года.

Теги: #киев #украина #кадры #рга
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