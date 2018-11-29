Порошенко сменил главу Обуховской райгосадминистрации Киевской области

Президент Украины Петр Порошенко уволил Ивана Рудяка с должности главы Обуховской районной государственной администрации Киевской области согласно поданному им заявлению и назначил на этот пост Михаила Письменного.

Соответствующие распоряжения обнародованы на официальном сайте главы государства в четверг.

М. Письменный назначен с 3 декабря июля 2018 года с испытательным сроком на три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством.

И. Рудяк возглавлял Обуховскую райгосадминистрацию с октября 2017 года.