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21:18 29.11.2018

Тимошенко: Украина еще на один шаг приблизилась к Томосу

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Тимошенко: Украина еще на один шаг приблизилась к Томосу

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приветствует решение Синода Вселенского патриархата об утверждении проекта устава независимой Украинской церкви.

"Синод Вселенского патриархата одобрил проект устава нашей независимой церкви. Это еще один шаг к Томосу – официальному документу о предоставлении независимости, автокефалии Украинской Церкви", - написала Ю.Тимошенко на своей странице Facebook.

Лидер "Батькивщины" отметила, что Украина вплотную приблизилась к историческому решению, которого ждала столетиями.

Теги: #тимошенко #церковь #украина #поздравления
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