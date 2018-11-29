События

20:52 29.11.2018

Текст Томоса об автокефалии не будет опубликован до вручения избранному предстоятелю УПЦ

1 мин читать
Текст Томоса об автокефалии не будет опубликован до вручения избранному предстоятелю УПЦ

Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос об автокефалии Украинской православной церкви лично избранному предстоятелю УПЦ, потому в настоящее время его текст не может быть опубликован, поясняет советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

"Предстоятель в Стамбуле вскоре после Собора (УПЦ - ИФ) получит из рук Вселенского патриарха Томос – грамоту. Именно потому это сейчас не является публичным документом, потому что он передается избранному предстоятелю", - сказал Р.Павленко в эфире одного из украинских телеканалов в Стамбуле в четверг вечером.

Вместе с тем, он сообщил, что утвержденные Синодом Вселенского патриархата предложения к Уставу церкви были подготовлены на основании положений Томоса и будут представлены на рассмотрение Собора УПЦ, который соберется в декабре.

При этом он проинформировал, что о дате проведения объединительного Собора УПЦ вскоре объявит Вселенский патриарх Варфоломей.

Теги: #церковь #томос
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тимошенко: Украина еще на один шаг приблизилась к Томосу

Переговоры по созданию единой православной церкви в Украине должны быть ускорены, считает советник президента

Решение об утверждении Томоса является делом национальной безопасности Украины

Украина уверенно движется к вручению Томоса об автокефалии православной церкви - вице-премьер Кириленко

Константинополь утвердил текст Томоса для Украинской церкви, дату Объединительного собора вскоре объявит патриарх Варфоломей – Порошенко

Министерство культуры проверяет святыни, которые находятся в Киево-Печерской лавре

Кабмин вернул в состав Кременецко-Почаевского заповедника сооружения Почаевской лавры

Глава УПЦ-КП призывает украинских политиков сплотиться после нового акта российской агрессии

Украина ожидает в скором времени окончательного оформления предоставления автокефалии Православной церкви – Порошенко

Братия Почаевской лавры считает решение Минюста попыткой превратить святыню в музей

ПОСЛЕДНЕЕ

"Метинвест" рассмотрит возможность перенаправки грузов через черноморские порты в случае сложностей с проходом Керченского пролива

Украинский военный ранен на Донбассе в четверг, еще один пропал без вести в ходе боя

Флешмоб в поддержку плененных Россией украинских военных моряков прошел в центре Запорожья

Трамп не против торговой сделки с Китаем, но нынешнее положение вещей его тоже устраивает

Правоохранители задержали подозреваемого в деле о нарушении тайны переписки и частной жизни, один из потерпевших – украинский журналист

Канада ввела санкции против 17 саудовских подданных в связи с убийством Хашкаджи

Полторак проинформировал посла Франции о текущей ситуации в Азово-Черноморском бассейне и введении военного положения

Киевсовет обязал застройщика Почтовой площади включить в проект строительство музея

Продолжительность жизни в США снизилась 3-й год подряд впервые за 100 лет

Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА