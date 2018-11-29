Текст Томоса об автокефалии не будет опубликован до вручения избранному предстоятелю УПЦ

Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос об автокефалии Украинской православной церкви лично избранному предстоятелю УПЦ, потому в настоящее время его текст не может быть опубликован, поясняет советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

"Предстоятель в Стамбуле вскоре после Собора (УПЦ - ИФ) получит из рук Вселенского патриарха Томос – грамоту. Именно потому это сейчас не является публичным документом, потому что он передается избранному предстоятелю", - сказал Р.Павленко в эфире одного из украинских телеканалов в Стамбуле в четверг вечером.

Вместе с тем, он сообщил, что утвержденные Синодом Вселенского патриархата предложения к Уставу церкви были подготовлены на основании положений Томоса и будут представлены на рассмотрение Собора УПЦ, который соберется в декабре.

При этом он проинформировал, что о дате проведения объединительного Собора УПЦ вскоре объявит Вселенский патриарх Варфоломей.