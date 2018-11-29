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20:35 29.11.2018

Украина уверенно движется к вручению Томоса об автокефалии православной церкви - вице-премьер Кириленко

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Украина уверенно движется к вручению Томоса об автокефалии православной церкви - вице-премьер Кириленко

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко приветствует решение Священного Синода Вселенского патриархата об утверждении Томоса и устава для поместной Украинской православной церкви и ожидает его вручения в Киеве.

"Ожидаемое решение Священного Синода принято! Украина, верующие, мировое православие (кроме самоизолированной РПЦ и ее номинально украинского филиала УПЦ (МП)) уверенно движутся к вручению Томоса на Объединительном православном соборе в Киеве в Святой Софии", - написал В.Кириленко в микроблоге в Твиттере.

Теги: #церковь #томос
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