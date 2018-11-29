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20:37 29.11.2018

Решение об утверждении Томоса является делом национальной безопасности Украины

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Решение об утверждении Томоса является делом национальной безопасности Украины

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий приветствует решение Синода Вселенского патриархата, который утвердил Томос и устав для поместной Украинской православной церкви.

"Это проявление свободы духа, веры и дело чести для Украины. Это вопрос не только религиозный. Уверен, что это вопрос национальной безопасности и укрепления украинской государственности", - написал А.Парубий в своем микроблоге в Твиттере в четверг.

Он также отметил, что Синод утвердил "рабочую дату" проведения в Киеве Объединительного собора, который создаст единую православную украинскую церковь и изберет ее предстоятеля.

Теги: #церковь #томос
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