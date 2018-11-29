События

20:19 29.11.2018

Константинополь утвердил текст Томоса для Украинской церкви, дату Объединительного собора вскоре объявит патриарх Варфоломей – Порошенко

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Константинополь утвердил текст Томоса для Украинской церкви, дату Объединительного собора вскоре объявит патриарх Варфоломей – Порошенко

Священный Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса для Украинской церкви, дату Объединительного архиерейского собора в ближайшее время объявит Вселенский патриарх Варфоломей, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Принято историческое решение о создании автокефальной Украинской православной церкви. Утвержден текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви. Также принято решение о созыве Объединительного собора. Дату его проведения вскоре объявит Вселенский патриарх Варфоломей", - сказал глава государства в телеобращении в четверг вечером.

Президент отметил, что участники Собора выберут предстоятеля независимой автокефальной Православной церкви Украины, которому Вселенский патриарх и вручит Томос.

П.Порошенко подчеркнул, что Украинское государство, Вселенский патриарх и Вселенский престол сделали все от них зависящее для предоставления автокефалии. Он добавил, что "остался один шаг" до завершения процесса.

"Москва, государство и российская церковь – ФСБшники и церковники, кто в погонах, кто в рясах, кто в крестах, кто в лампасах, - не боялись никакого греха только чтобы сорвать это решение. Но Господь был с нами, потому что мы ведем правильную борьбу за нашу независимость и Томос – это историческое событие на этом пути", - подчеркнул президент Украины.

Теги: #церковь #томос
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