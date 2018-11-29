Украинский военный ранен на Донбассе в четверг, еще один пропал без вести в ходе боя

Незаконные вооруженные формирования в четверг 9 раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, кроме того, один военный пропал без вести во время боевого столкновения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе - 5 раз из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. (…) В ходе боевых действий один военнослужащий объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке на странице пресс-центра в "Фейсбуке".

Кроме того, в ходе боевого столкновения пропал без вести солдат Сергей Проданюк. Предпринимаются меры по его розыску.

По информации пресс-центра, днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Вильный, Луганское, Авдеевка, Чермалык и Гнутово.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел", - отметили в пресс-центре.

Ранее в четверг в 10 горно-штурмовой бригаде сообщили, что в ходе боевого столкновения в полосе ответственности бригады пропал без вести солдат С.Проданюк.