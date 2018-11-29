Флешмоб в поддержку плененных Россией украинских военных моряков прошел в центре Запорожья

Возле здания Запорожской облгосадминистрации горожане подняли флаг Военно-морских сил Украины в поддержку украинских военных моряков, взятых в плен Российской Федерацией в районе Керченского пролива 25 ноября.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в Запорожье в четверг около тысячи местных жителей приняли участие в патриотическом флешмобе - поднятии флага Военно-Морских сил Украины на площади Героев Революции Достоинства.

Как рассказал агентству один из инициаторов мероприятия - ветеран АТО, депутат Запорожского городского совета Вячеслав Зайцев, большинство запорожцев, принимающих участие в патриотическом флешмобе, узнали о нем из соцсетей. Таким образом, горожане решили подать знак взятым в плен Россией украинским морякам, что украинцы не забывают своих защитников, а также заявить, что армия и народ в Украине едины.

Участники акции, среди которых ветераны АТО, волонтеры, военные, студенты обратились к международному сообществу с призывом помочь в освобождении украинских военнопленных в России. А также принудить северного соседа Украины к цивилизованному поведению в Азовском море, и освобождению оккупированных территорий Украины.

"Самое страшное то, что россияне взяли наших военных моряков в плен. За то, что их принуждают сознаваться в том, чего они делали. Слава Богу, что мы взяли в пример постулат израильской армии не признавать признания военных, которые пребывают в плену. Запорожцы пришли сегодня сюда, чтобы поддержать наших героев и сказать – ребята, держитесь! Украина и украинцы вас не оставят в беде. Запорожье с вами", - отметила волонтер Надежда Мороз.

Право поднять флаг ВМС Украины запорожцы предоставили ветеранам АТО и лучшим курсантам военного лицея Запорожья, а также военнослужащим.

Кроме этого, представители всех религиозных конфессий Запорожья провели совместный молебен об освобождении из плена украинских воинов и моряков.