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18:03 29.11.2018

Полторак проинформировал посла Франции о текущей ситуации в Азово-Черноморском бассейне и введении военного положения

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Полторак проинформировал посла Франции о текущей ситуации в Азово-Черноморском бассейне и введении военного положения

В Киеве в четверг министр обороны Украины Степан Полторак в ходе встречи с послом Фракции в Украине Изабель Дюмон проинформировал о текущей ситуации, сложившейся в Азово-Черноморском бассейне в связи с незаконными агрессивными действиями РФ в отношении корабельной группы Военно-морских сил Украины, а также о введении в 10 областях Украины военного положения сроком на 30 суток.

"Военное положение - это ответ на те угрозы, которые сейчас существуют. Все конституционные права и свободы граждан будут сохранены. Также не планируется проведение мобилизации, только краткосрочные сборы резерва первой очереди", - цитирует С.Полторака пресс-служба Минобороны Украины.

Глава оборонного ведомства рассказал также об основных направлениях оборонной реформы, которая включает в себя введение демократического гражданского контроля, реформу системы военного образования и органов управления, развитие военной инфраструктуры.

Стороны также обсудили состояние и перспективы двустороннего украинско-французского сотрудничества, отметив плодотворное и конструктивное сотрудничество.

"Во время встречи госпожа Дюмон представила новоназначенного атташе по вопросам обороны при посольстве Французской Республики в Украине полковника Андре Эврара и заверила в неизменной поддержке территориальной целостности и независимости Украины", - говорится в информации.

В завершение встречи министр обороны Украины подарил послу книгу "Мир, который мы защищаем" и попросил передать приглашение министру обороны Французской Республики посетить Украину.

Теги: #полторак #посол #азовське_море #дюмон #минобороны
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