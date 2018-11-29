Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

В пятницу, 30 ноября, на дорогах Киева местами гололедица, предупредили в Украинском гидрометцентре, информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью 10-12°С, днем 5-7°С мороза.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

В частности, власти Киева советуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованного маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях может привести к аварийным ситуациям, при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума, не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари, а также в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.