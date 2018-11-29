Все плененные РФ у Керченского пролива украинские военные моряки получат по 50тыс. грн матпомощи

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что подписал приказ относительно предоставления материальной помощи в сумме 50 тыс. грн каждому из военнослужащих ВМС Украины, которые выполняли задание в районе Керченского пролива и были взяты в плен россиянами 25 ноября 2018 года.

"По поручению президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ относительно предоставления материальной помощи в сумме 50 тысяч гривень каждому из военнослужащих ВМС Украины, которые выполняли задание в районе Керченского пролива и были незаконно задержаны и взяты в плен 25 ноября 2018 года", - написал С.Полторак в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг днем.

Он сообщил, что в среду, 28 ноября, в Одессе, представители Командования Военно-морских сил ВСУ провели встречу с родными и близкими военнопленных относительно их прав и решения проблемных вопросов.

"Юридическими службами Министерства обороны, Генерального штаба и Командования ВМС Вооруженных сил Украины обеспечена координация с Офисом уполномоченной Верховной рада Украины по правам человека, профильными центральными органами исполнительной власти, международными правозащитными организациями, общественными объединениями и волонтерами - Украинским Хельсинским союзом по правам человека, "Крым-SOS", Медийной инициативой за права человека и другими", - проинформировал министр.

В частности, уточнил С.Полторак, речь идет о правовой поддержке украинских военных моряков на международном и национальном уровнях, постоянное информирование общественности о состоянии военнопленных, а также мерах, предпринимаемых украинской стороной с целью возвращения наших воинов домой.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали у Керченского пролива буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшихся из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь. Были задержаны 24 украинских военных моряка, из них, по разной информации, от трех до шести ранены. В ходе операции РФ закрывала судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, привлекала вертолеты и боевые самолеты.

ЕС и министерства иностранных дел многих стран осудили российские агрессивные действия в Азовском и Черном морях против украинских судов. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявили, что в действиях украинской стороны в Керченском проливе не было ничего, что можно было бы расценивать, как провокацию.