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15:53 29.11.2018

Французский бизнес не готов к Brexit

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Французский бизнес не готов к Brexit

Французские компании длительное время прятали головы в песок, стараясь не думать о проблемах, связанных с выходом Великобритании из Европейского союза (Brexit), и теперь оказались к нему не готовы, заявил министр по вопросам бюджета Жеральд Дарманен на слушаниях в парламенте страны.

Как сообщает Euronews, компании Франции не только не интересуются происходящим, но и не знают, что может произойти с ними в отсутствие соглашения о будущих отношениях Британии со странами ЕС.

По словам министра, который также отвечает за французскую таможню, бизнес отказывался прислушиваться к рекомендациям правительства и не стал готовиться к худшему. Французские компании продолжают вести себя так, словно Brexit не будет, несмотря на попытки правительства донести до них мысль о рисках, добавил Ж.Дарманен.

Две недели назад его ведомство организовало встречу с министром для компаний на севере Франции, которые поддерживают тесные связи с Великобританий. Однако из сотен приглашенных пришли лишь 30 человек.

"Впервые за все время работы министром у меня есть ощущение, что правительство будет готово раньше, чем деловой мир", - заявил Ж.Дарманен.

Франция пока не подсчитала потенциальные экономические последствия Brexit, отметил он. Министерство по вопросам бюджета потратит 100 млн евро из-за необходимости обновить системы в портах и увеличить число таможенников, отметил его глава.

Брюссель и Лондон выработали соглашение об условиях Brexit, однако существует риск, что британский парламент его не утвердит. Голосование в парламенте пройдет 11 декабря.

Теги: #франция #brexit
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