В Крым смогут попасть только граждане Украины

Административную границу с аннексированным Россией Крымом смогут пересечь только граждане Украины, сообщили в Государственной пограничной службе.

"Что касается админграницы, то ее можно будет пересечь исключительно по украинским документам. Это в направлении Крыма", - сказал руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, все иностранные граждане, ранее въехавшие на территорию аннексированного полуострова, смогут беспрепятственно выехать.

"В случае, если в это время будут возвращаться с временно оккупированной территории иностранцы, которые до этого времени въехали на законных основаниях, они будут пропущены", - пояснил А.Демченко.

Вместе с тем он добавил, что в настоящее время отсутствуют основания для соответствующих решений руководства Операции объединенных сил (ООС) не допускать въезд иностранных граждан на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.