События

15:32 29.11.2018

Более 40 кандидатов в Высший антикоррупционный суд являются недобропорядочными – движение "Честно"

2 мин читать
Более 40 кандидатов в Высший антикоррупционный суд являются недобропорядочными – движение "Честно"

Движение "Честно" в рамках кампании "Честно. Фильтруй суд!" определило, что 43 кандидата в судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и его Апелляционной палаты являются недобропорядочными.

"Кандидатами в судьи Высшего антикоррупционного суда является 156 человек. 108 из них идет в Высший антикоррупционный суд и 48 – в его Апелляционную палату. По результатам нашего анализа, каждый третий кандидат нарушил минимум один критерий добропорядочности движения "Честно", и получил от нас так называемый "черный чеснок", - рассказала на пресс-конференции в четверг в агентстве "Интерфакс-Украина" руководитель отдела коммуникации и адвокации Центра демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) Лилия Дроздик.

По ее словам, движение "Честно" насчитало 43 недобропорядочных кандидата, из которых 28 идут в ВАКС и 15 – в его Апелляционную палату.

Старший аналитик кампании "Честно. Фильтруй суд!" Иван Пятак отметил, что кандидатов оценивали по пяти критериям: непричастность к коррупции или уголовным правонарушениям, прозрачность доходов и соответствие им стиля жизни, непричастность к принятию сомнительных решений, непричастность к нарушению пав человека и несоблюдение норм профессиональной этики.

"Многие судьи-кандидаты принимали решения, которые у наблюдателей со стороны вызывают сомнения. Например, запрещали проведение акций во время Революции Достоинства, применяли чересчур мягкие меры пресечения к фигурантам коррупционных дел. Также у кандидатов зафиксированы несоответствия поданным ими декларациям. Один кандидат попал под первый критерий, поскольку является обвиняемым в уголовном деле", - указал он.

Теги: #кандидаты #вакс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Международные эксперты готовы мониторить процесс отбора судей в ВАКС

Сытник допускает, что Высший антикоррупционный суд может заработать в марте 2019 года

ЦИК Грузии завершил регистрацию кандидатов в президенты

Директор НАБУ выступает за устранение рисков давления на будущих судей ВАКС

ВККСУ ожидает согласования кандидатур в общественный совет международных экспертов для формирования ВАКС

Директор НАБУ предупреждает претендентов на должности судей ВАКС о неизбежном давлении: Работа будет непростая

Гройсман поручил МИД начать консультации с международными организациями по поиску независимых экспертов для ВАКС

Порошенко подал в Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

В НАБУ призывают пересмотреть норму закона, по которой ВАКС не будет рассматривать апелляции на приговоры судов первой инстанции по делам Нацбюро

С приближением начала работы ВАКС фигуранты многих дел захотят ускорить их расследование, чтобы не попасть в этот суд, - Сытник

ПОСЛЕДНЕЕ

Солдат 10 горно-штурмовой бригады пропал без вести во время боя в зоне ООС

Все плененные РФ у Керченского пролива украинские военные моряки получат по 50тыс. грн матпомощи

Полиция Франции задержала женщину, угрожавшую взрывом в отделении банка

Французский бизнес не готов к Brexit

В Крым смогут попасть только граждане Украины

Зубко: Ситуация в Азовском море - вызов для всего мира

В столичной прокуратуре задержан адвокат за взятку прокурору в интернах третьих лиц

2/3 украинцев недовольны политической системой, в которой доминируют мужчины – Климпуш-Цинцадзе

В Киеве презентовали сборник концертов Березовского, куда вошли девять сочинений духовной музыки

Грузовое судно "АТА" из-за длительного ожидания отказалось от прохода Керченского пролива

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА