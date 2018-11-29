В столичной прокуратуре задержан адвокат за взятку прокурору в интернах третьих лиц

В Киеве правоохранители задержали адвоката, который пытался дать взятку работнику прокуратуры в сумме $30 тыс., сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня в помещении столичной прокуратуры задержан адвокат при предложения и дача взятки в сумме $30 тыс. работнику прокуратуры", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По его словам, указанные средства адвокат хотел передать в интересах двух человек, которые обвиняются по ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми) с целью склонить прокурора к изменению обвинения в суде и, как следствие, назначение им менее сурового наказания.

"Взяткодатель задержан, ему готовится подозрение", - сообщил генпрокурор.