События

15:28 29.11.2018

В столичной прокуратуре задержан адвокат за взятку прокурору в интернах третьих лиц

1 мин читать
В столичной прокуратуре задержан адвокат за взятку прокурору в интернах третьих лиц

В Киеве правоохранители задержали адвоката, который пытался дать взятку работнику прокуратуры в сумме $30 тыс., сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня в помещении столичной прокуратуры задержан адвокат при предложения и дача взятки в сумме $30 тыс. работнику прокуратуры", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По его словам, указанные средства адвокат хотел передать в интересах двух человек, которые обвиняются по ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми) с целью склонить прокурора к изменению обвинения в суде и, как следствие, назначение им менее сурового наказания.

"Взяткодатель задержан, ему готовится подозрение", - сообщил генпрокурор.

Теги: #луценко #взятка #прокуратура
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Луценко возмущен бездеятельностью одесских правоохранителей в связи с нападением на Гриценко

Во Львовской области на взятке задержали чиновника исполнительной службы

Прокуратура утвердила подозрение харьковчанину, из-за халатности которого 4-летний сын выпал с 6-го этажа и погиб

Экс-главу финрегулятора Польши задержали по обвинениям в вымогательстве взятки

Четырем лицам, причастным к нападению на голову ВККС Украины объявлено подозрение

Прокуратура АР Крым направила в суд 101-й обвинительный акт в отношении должностных лиц автономии за госизмену

В Киевской области чиновники областного управления ГФС задержаны на взятке в $3 тыс. США

В деле главы района Харькова, подозреваемого в госизмене, установлен канал передачи информации в РФ

Суд перенес на 17 января рассмотрение иска Януковича к Луценко и Генпрокуратуре за обвинения в присвоении $40 млрд

Суд 22 ноября начнет рассматривать иск Януковича к Луценко и ГПУ за обвинения в присвоении $40 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Солдат 10 горно-штурмовой бригады пропал без вести во время боя в зоне ООС

Все плененные РФ у Керченского пролива украинские военные моряки получат по 50тыс. грн матпомощи

Полиция Франции задержала женщину, угрожавшую взрывом в отделении банка

Французский бизнес не готов к Brexit

В Крым смогут попасть только граждане Украины

Зубко: Ситуация в Азовском море - вызов для всего мира

Более 40 кандидатов в Высший антикоррупционный суд являются недобропорядочными – движение "Честно"

2/3 украинцев недовольны политической системой, в которой доминируют мужчины – Климпуш-Цинцадзе

В Киеве презентовали сборник концертов Березовского, куда вошли девять сочинений духовной музыки

Грузовое судно "АТА" из-за длительного ожидания отказалось от прохода Керченского пролива

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА