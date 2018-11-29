2/3 украинцев недовольны политической системой, в которой доминируют мужчины – Климпуш-Цинцадзе

Большинство и мужчин, и женщин Украины стремятся видеть изменения в традиционных гендерных ролях, свидетельствуют результаты первого национального опроса о равенстве мужчин и женщин, выполненного Национальным демократическим институтом (НИИ) в Украине по заказу офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, 77% украинцев утверждают, что равенство между мужчинами и женщинами важно для них, 71% считают, что мужчины и женщины должны быть в равной мере привлечены к семейной жизни и только 40% соглашаются, что текущая ситуация является таковой.

Две трети украинцев видят, что в настоящее время в политической жизни страны доминируют мужчины, но лишь 36% считают, что так должен быть.

Мужчины, так же, как и женщины, обеспокоенные вопросам сексуальных домогательств на рабочем месте. 13% респондентов отметили, что они знают кого-то, кто стал жертвой сексуальных домогательств. Четверть знают лично кого-то, кто стал жертвой домашнего насилия. О большинстве этих случаев не было поставлено в известность.

"Общемировой опыт доказывает, что общества, достигшие большего равенства между мужчинами и женщинами, более безопасны и более успешны. Очевидно, что для украинцев, как и для людей в других странах Европы, равенство между мужчинами и женщинами имеет значение. Они хотят равенства, ведь это отображает потребности, с которыми они сталкиваются ежедневно. Так, например, большинство людей хотят, чтобы оба родителей равной степенью брали участие в воспитании детей. Две трети украинцев не довольны политической системой, в которой доминируют мужчины", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе, презентуя результаты опроса

Вице-премьер подчеркнула, что правительство уже разработало Государственную программу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин и предпринимает решительные шаги для внедрения равенства и противодействия дискриминации, что также охватывают сектор безопасности и обороны.

"Мы упразднили запрет на применение женского труда во многих профессиях, доступ к которым был закрыт для женщин. Мы также работаем над противодействием гендерному предопределенному насилию, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом. Мы обновляем государственную политику по обеспечению гендерного равенства и работаем с правительством над обеспечением более сбалансированного представительства мужчин и женщин в следующем созыве. Этот опрос демонстрирует, что украинцы хотят изменений, а мы, как правительство, планируем их реализовать", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.