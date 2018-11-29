Грузовое судно "АТА" из-за длительного ожидания отказалось от прохода Керченского пролива

Грузовое судно "ATA", следовавшее в Мариупольский морской порт, из-за длительного ожидания прохода Керчь-Еникальского канала отказалось следовать в пункт конечного назначения и отправилось обратно, сообщило ГП "Мариупольский морской торговый порт".

"Накануне одно судно - "ATA" - после многосуточного ожидания по решению грузовладельца отправилось назад", - отметил порт на своей странице в Facebook в четверг.

По его данным, по состоянию на 11:00 четверга прохождения Керчь-Еникальского канала ожидали еще 12 судов, направляющихся в Мариупольский морпорт, а также семь судов, следующих из морпорта.

Госпредприятие также уточнило, что три судна, находящиеся сейчас в морпорту, уже загружены, но не выходят в море из-за сильного ветра, погодные условия в канале еще более неблагоприятные.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владимир Омелян в среду вечером заявил, что Российская Федерация продолжает препятствовать работе украинских портов Мариуполя и Бердянска в Азовском море, фактически заблокировав 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове.