Военное положение в Украине обязывает правоохранителей не допустить никаких провокаций – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что введение военного положения обязывает правоохранителей не допускать никаких провокаций в стране и что на законопослушных гражданах оно не отразится, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Военное положение предусматривает огромный объем полномочий, потому работа наших подразделений должна быть очень четкой. Мы не должны допустить никаких провокаций - ни на территориях, где введено военное положение, ни в других регионах страны. То есть должны бояться преступники и враги страны, нормальным людям бояться нечего. Поэтому мы своей работой на местах должны это показывать", - сказал А.Аваков во время координационного совещания оперативного штаба органов системы МВД в четверг.

Он отметил, что функционал правоохранительных органов системы МВД в условиях военного положения не изменяется.

"Я требую полной концентрации наших действий и неуклонного соблюдения норм действующего законодательства. Для оперативного реагирования создан координационный штаб МВД под руководством заместителя министра Вадима Трояна", - сообщил А.Аваков.