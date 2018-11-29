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14:03 29.11.2018

СБУ устанавливает всех российских силовиков, причастных к нападению на моряков ВМС Украины

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СБУ устанавливает всех российских силовиков, причастных к нападению на моряков ВМС Украины

Служба безопасности Украины принимает меры по установлению всех пограничников ФСБ Российской Федерации и российских военнослужащих, причастных к нападению на моряков Военно-морских сил Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, сообщил заместитель главы СБУ Олег Фролов.

"Служба принимает исчерпывающие меры по установлению всех пограничников ФСБ, российских военных из морских и воздушных сил Минобороны РФ, причастных к нападению на украинских моряков. Нами уже установлены фамилии многих из них. Сейчас проводится проверка информации полученной нашими сотрудниками из разных источников", - сказал он на брифинге в Киеве в четверг.

По словам О.Фролова, их действиям в рамках досудебного расследования будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Замглавы СБУ напомнил, что украинские правоохранители уже объявили о подозрении 8 представителям пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил РФ, которые отдавали и выполняли преступные приказы о нападении на украинских моряков.

Как сообщалось, 27 ноября следователи СБУ и военные прокуроры Южного региона Украины сообщили о подозрении: контр-адмиралу С.Станкевичу, начальнику пограничного управления ФСБ Республики Крым и г.Севастополя – по ч. 2 ст.437 Уголовного кодекса Украины; вице-адмиралу Г.Медведеву, заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ, руководителю департамента береговой охраны – по ч. 2 ст.437 УК Украины; капитану 1 ранга Г.Ромашкину, начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по РК и г.Севастополь, в состав которого входят ПСКР "Изумруд" и ПСКР "Дон" – по ч.2 ст.437 УК Украины; капитану 1 ранга А.Шеину, заместителю начальника управления начальнику отдела БО ПУ ФСБ РФ по РК – по ч. 2 ст. 437 УК Украины; капитану 2 ранга А.Шатохину, начальнику службы в г.Керчь пункта управления ФСБ РФ по РК – по ч.2 ст.437 УК Украины; капитану 2 ранга А.Саляеву, командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР "Дон" – по ч.2 ст.437 УК Украины; капитану 3 ранга А.Шипицыну, командиру сторожевого корабля "Изумруд" – по ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 и ч.2 ст. 437 УК Украины; капитану 3 ранга С.Щербакову, командиру малого противолодочного корабля "Суздалец" – по ч. 2 ст.437 УК Украины.

Указанным военнослужащим Пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил Российской Федерации инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #вмс #россия #азовское_море #силовики
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