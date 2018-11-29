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12:59 29.11.2018

Цивилизованный мир должен принять зеркальные меры относительно РФ, которая блокирует свободное судоходство на море – Гройсман

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Цивилизованный мир должен принять зеркальные меры относительно РФ, которая блокирует свободное судоходство на море – Гройсман

Цивилизованный мир должен принять зеркальные меры в отношении России, которая блокирует свободное судоходство в Азовском море, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Консультации сейчас продолжаются. Мы ожидаем от наших международных партнеров очень жесткой, резкой реакции в отношении агрессора, какое бы название он не имел. Я глубоко убежден в том, что единственным правильным вариантом этих действий должна быть абсолютная зеркальность в отношении России. Если Россия запрещает свободное судоходство, например, то весь цивилизованный мир должен принять зеркальные меры против РФ", - сказал премьер журналистам в Берлине (Германия) в четверг.

Также он подчеркнул, что захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки должны быть освобождены.

"Что касается нашим моряков – я это подчеркиваю – они должны быть немедленно освобождены. Точка! Они не нарушили никакого законодательства: ни международного, ни украинского. И все то, что происходит сегодня под прикрытием якобы российских судов – это все беззаконие и не может быть вообще принято цивилизованным миром", - заявил В. Гройсман.

Ранее в этот день командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина намерена просить закрытия пролива Босфор для прохода российскими кораблями в связи с агрессией РФ в отношении украинских военных судов в районе Керченского пролива.

Теги: #гройсман #рф #азовское_море
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