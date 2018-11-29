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12:32 29.11.2018

Киевсовет расторг договор аренды с застройщиком скандальной гостиницы на Андреевском спуске в Киеве

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Киевсовет расторг договор аренды с застройщиком скандальной гостиницы на Андреевском спуске в Киеве

Киевский городской совет принял решение расторгнуть договор аренды с компанией-застройщиком гостиницы на Андреевском спуске 14-16 ЧП "Маркон".

Соответствующее решение было принято на заседании городского совета в четверг, за него проголосовали 99 депутатов.

Согласно проекту решения, застройщик в течение 30 дней со дня получения уведомления о расторжении договора аренды должен освободить участок и привести его в вид, пригодный для дальнейшего использования.

"Идет речь о скандальном строительстве на Андреевском спуске 14-16. Земельная комиссия Киевсовета поддержала расторжение договора аренды. Законным основанием является то, что застройщик не доплатил городу почти 1 млн грн, а также не начал осваивать участок вовремя, то есть в течение трех лет после заключения договора аренды, который был заключен еще в 2006 году", – сказал во время открытия заседания городской голова Киева Виталий Кличко.

Он также добавил, что застройщик не прислушался к общественности и властям по поводу вида застройки в историческом центре. Мэр напомнил, что две недели назад на совещании он обратился к застройщику с требованием остановить строительство до согласования изменений проекта с градостроительным советом и общественностью.

"Вместо того чтобы подготовиться к градостроительному совету, подготовить все документы, подтверждающие законность строительства, представить макет здания, застройщик продолжил работы на объекте. Мы демонтировали строительный кран, чтобы остановить дерзкое строительство, однако и это не помогло. Поэтому сегодня мы должны сделать следующий шаг: рассмотреть и принять решение о расторжении договора об аренде земли".

Как сообщалось раньше, проект отеля на Андреевском спуске, 14-16 предусматривает 8-этажный отель (7 этажей и мансарда) на 182 номера.

Проект отеля включает ресторан, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест. Площадь участка составляет 0,2 га, общая площадь отеля — 13,6 тыс. кв. м. Общая высота здания по проекту составляет 30 м, что превышает максимально допустимую высоту зданий на данной территории.

Заказчиком проекта выступило ЧП "Маркон" (Киев), генподрядчиком — одесское ООО "Кадорр-Украина", входящее в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group бизнесмена Аднана Кивана.

ЧП "Маркон" зарегистрировано в 2001 году. Предприятие принадлежит компании "Кентрон Девеломпент" (Виргинские острова), однако конечный бенефициар отсутствует в госреестре, а руководителем указан экс-заместитель налоговой инспекции Киева Валерий Павлюк.

Уставный капитал компании составляет 34 млн грн.

ООО "Кадорр-Украина" (Одесса) входит в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group одесского бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана. В портфеле группы - более 40 жилых комплексов, по четыре торговых и бизнес-центра, а также коттеджные городки в Одессе. Кроме того, компания строит ЖК "Тридцать восьмая жемчужина" на 356 апартаментов на ул.Жилянской в Киеве. Запланированный срок сдачи ЖК - III квартал 2019 года.

Теги: #договор #застройщик #киевсовет #андреевский_спуск
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