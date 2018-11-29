ЕС требует привлечь к ответственности виновных в нападениях на активистов – Мингарелли

Европейский Союз требует обеспечить защиту гражданских активистов, расследовать и привлечь к ответственности виновных в нападениях на них, сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Не так просто вести наблюдение за политическим классом. Это, вероятно, является причиной того, что за последний год более 50 активистов гражданского общества подверглись нападениям. Катерина Гандзюк – одна из последних жертв трагических атак. Такая тенденция нас очень волнует. Мы обращаемся с требованием к властям этой страны сделать все возможное для защиты представителей гражданского общества, привлечь к ответственности виновных и заказчиков этих преступлений", - сказал он на форуме организационного развития гражданского общества в четверг в Киеве.

Х.Мингарелли добавил, что ЕС будет продолжать следить за тем, как в Украине расследуются такие инциденты.

"Я хочу заверить вас, что мы будем настаивать на том, чтобы власти сделали все возможное для того чтобы преступления против гражданских активистов прекратились", - рассказал посол.

Дипломат отметил, что со своей стороны ЕС готов делиться лучшими практиками, инновационными подходами в развитии гражданского общества.

"Украинские власти понимают, что Украина заинтересована в поддержке, содействии и развитии гражданского общества тут", - пояснил посол.