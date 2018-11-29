События

11:35 29.11.2018

Во Львовской области на взятке задержали чиновника исполнительной службы

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Во Львовской области на взятке задержали чиновника исполнительной службы

Начальник подразделения Государственной исполнительной службы одного из районов Львовской области задержан во время получения взятки в размере 12 тысяч грн, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

Чиновник вымогал указанную сумму от гражданина за то, что не наложит штраф за несвоевременную уплату алиментов. По данным пресс-службы, оперативники СБУ задокументировали факт получения первой части взятки в сумме 3 тысяч грн, а задержали злоумышленника во время получения остальной части денег.

Задержание проводилось совместно с сотрудниками полиции и прокуратуры.

Открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Теги: #львов #взятка
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Интерфакс-Украина
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