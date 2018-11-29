При пожаре в здании Минфина в Киеве техника и документы не пострадали

Сотрудники Министерства финансов Украины, в здании которого на ул.Межигорской, 11 в Киеве утром произошел пожар, в четверг будут работать дистанционно или в помещении министерства на ул.Грушевского, а в пятницу, 30 ноября, вернутся к обычному режиму работы.

"Пожар в помещении Минфина ликвидировали, опасности для людей или документов нет", - сообщает Минфин на странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.

Техника и документы вне опасности.

Отмечается, что специалисты уже восстанавливают работу серверов и электронной почты.

По информации министерства, здание обесточили до завершения экспертизы и оглашения выводов, сейчас его убирают и проветривают.

"Работники министерства сегодня будут работать дистанционно или в помещении на ул.Грушевского. Завтра Министерство вернется к обычному режиму работы", - сказано в сообщении.

В Минфине также поблагодарили Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в г.Киеве и бригаду пожарных "за оперативную и качественную работу".

Ранее в это день около 7:30 утра в здании Министерства финансов по ул. Межигорской, 11 произошло возгорание в шахте лифта на уровне 7 этажа. Горели кабели в шахте лифта.

В 8:10 четверга пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.