За первые 100 дней работы Bike sharing киевляне и гости столицы брали велосипеды в аренду более 9 тыс раз

Почти 9,3 тысяч аренд велосипедов осуществили жители и гости Киева за первые 100 дней работы новой системы велопроката Bike sharing, говорится в сообщении компании NextBike в социальной сети Facebook.

За первые 100 дней в системе компании зарегистрировалось 18 тыс 642 пользователя, которые осуществили 9 тыс 284 аренды. Среднее время аренды составило 47 минут, а в целом пользователи проехали 34 тыс 890 километров.

Самыми популярными маршрутами являются: от Контрактовой площади до Почтовой площади, от Киевской городской государственной администрации до Почтовой площади, от Контрактовой площади до КГГА.

Как сообщалось, 15 августа в Киеве прошла презентация системы проката велосипедов – Bike sharing. В.Кличко на презентации заявил, что проект стартует со 100 велосипедов, а далее будет расширяться до нескольких тысяч. "Уверен, что спрос будет очень большой", - отметил он.

Арендовать велосипед в Киеве можно на 33 специальных площадках, в частности, возле парка Шевченко, у Золотых Ворот, на ул.Крещатик и Майдане Независимости. Люди смогут перемещаться от площадки к площадке, пользуясь картой в мобильном приложении. Велосипеды будут оборудованы GPS-навигатором и системой дистанционной блокировки. Сами велосипеды застрахованы, но в момент аренды за них отвечает пользователь.

Цена проката составляет 30 грн за 30 мин. Велосипедом можно пользоваться не более 12 часов в день. Также можно купить месячный абонемент за 199 грн и каждые первые 30 минут будут бесплатными. Абонемент на сезон (девять месяцев) стоит 899 грн. Если велосипед не возвращается в течение 12 часов, насчитывается штраф в размене 1 тыс. грн.

По словам партнеров проекта компании NextBike, стоимость каждого велосипеда составляет 15 тыс. грн.

Bike sharing - это система совместного использования велосипедов, которая позволяет арендовать велосипед на одной из автоматизированных станций, а после поездки вернуть велосипед в любой пункт проката, установленный в этом же городе.