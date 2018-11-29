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10:48 29.11.2018

Дамаск может отказаться от дипломатии, если Турция не выведет свои войска - Джаафари

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Правительство Сирии может перейти от дипломатии к другим мерам, если Турция не выведет свои войска с территории страны, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Турция должна вывести свои войска, но если они не понимают это дипломатическим путем, то мы будем прибегать к другим методам", - сказал сирийский дипломат на пресс-конференции по итогам 11-го раунда переговоров по Сирии в Астане.

Турция согласно договоренностям в рамках меморандума по выводу боевиков из Идлиба должна была отправить в зону деэскалации полицейских, но вместо этого отправила туда 11 тыс. вооруженных военных, заявил Б.Джаафари.

"В соответствии с соглашением турецкая сторона должна была установить 12 контрольных полицейских пунктов на этих территориях", - заявил дипломат.

Он добавил, что турецкие полицейские должны были использовать легкое вооружение. "Но турецкие власти отправили 11 тыс. вооруженных людей", - заявил Б.Джаафари.

По его утверждению, "турецкие военные сегодня находятся во многих городах и это не полицейские, а люди с тяжелым вооружением и вертолетами".

Представитель властей Сирии заявил о необходимости вывода с севера и востока этой страны военных Турции, США и Франции.

"Если Турция в самом деле хочет помочь Сирии, в первую очередь она должна была вывести войска, которые незаконно вошли на территорию, также должны быть выведены войска, которые находятся на севере и востоке Сирии. Там есть и американские, и турецкие, и французские войска, хотя их немного", - сообщил сказал Б.Джаафари.

"Они должны быть выведены", - подчеркнул представитель Дамаска.

Теги: #турция #дамаск #дипломатия
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