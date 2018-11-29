События

10:46 29.11.2018

Голландская железная дорога выплатит компенсации семьям жертв Холокоста

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Государственная железнодорожная компания Нидерландов Nederlandse Spoorwegen (NS) создаст специальную комиссию, чтобы определить, как она будет выплачивать компенсации выжившим в Холокосте и семьям жертв.

Глава компании Роджер ван Бокстел сообщил об этом после переговоров с Сало Мюллером, родители которого погибли в Освенциме. В середине 2017 года С.Мюллер начал требовать индивидуальной компенсации от NS, сообщает Deutsche Welle.

После оккупации в 1940 году компания NS исполнила приказ о депортации евреев в концентрационный лагерь Вестерборк. Туда были вывезены около 107 тыс. человек, в том числе Анна Франк. Далее людей перевозили в Освенцим, Собибор и другие лагеря смерти. Сообщается, что за выполнение перевозок NS тогда получила от нацистов крупную сумму, сейчас ее оценивают примерно в 2,5 млн евро.

В 2005 году NS официально извинилась за то, какую роль она сыграла в депортации евреев. Кому именно компания выплатит компенсацию и какие это будут суммы, пока неизвестно.

Теги: #холокост
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