МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 517 т гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 517 тонн гуманитарной помощи, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовало 24 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Всего оформлено почти 517 тонн груза", - говорится в сообщении ведомства в четверг.