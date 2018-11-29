В здании Минфина произошел пожар, сотрудников эвакуировали

В здании Министерства финансов возле метро "Контрактовая" на ул.Межигорской произошел пожар, из здания эвакуировали 20 человек, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 7:37 в здании Министерства финансов произошло задымление в помещении, сработала пожарная сигнализация, горели кабели в шахте лифта", - рассказала пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Она отметила, что спасатели эвакуировали из здания работников министерства в количестве 20 человек на безопасное расстояние.

Пожар был ликвидирован в 8.28. К тушению пожара привлекались 6 единиц пожарной техники ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.