События

07:25 29.11.2018

За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных ранены

1 мин читать
За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных ранены

За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы, Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

Как отмечается, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Из минометов калибра 82-мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского, хутора Свободного и Гнутово. Опорные пункты наших войск у Луганского оккупанты подвергли огневому воздействию со 120-мм минометов", - отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, четыре боевика уничтожены и один ранен.

"С начала этого периода противник два раза обстрелял оборонительные укрепления наших войск. Вблизи Тарамчука и Гнутово оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве в четверг ожидается гололедица, граждан призывают быть осторожными, передвигаясь по городу

В Харькове водителя маршрутки осудили на 4 года тюрьмы за смерть пассажирки

Днепр принимает меры в связи с военным положением

В Киевском парке "Сырецкий Яр" построят пешеходные дорожки

В Тернополе из-за пожара в доме эвакуированы почти полсотни человек

Боевики обстреляли КПВВ "Майорское" на Донбассе

Установлен организатор и исполнители нападения в Одессе на Гриценко - заявление

В МВД рассказали о работе правоохранителей во время военного положения

Двое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала текущих суток – штаб ООС

КПВВ на Донбассе с 1 декабря переходят на зимний режим работы

ПОСЛЕДНЕЕ

Могерини назвала неприемлемым применение Россией силы в районе Керченского пролива

Бразилия отозвала заявку на проведение конференции ООН по климату в 2019 году

Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом на радиостанцию, в результате стычки пострадал один из членов его партии

РФ продолжает блокировать украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море, всего заблокировано 35 судов - Омелян

Введение военного положения не повлияет на проведение "малой приватизации" в системе ProZorro.Продажи – МЭРТ

На инициированном писателем Жаданом аукционе собрано почти 1 млн грн в помощь военным медикам

Климкин: Киев передал международным партнерам юридическую позицию касательно плененных Россией украинских моряков – они военнопленные

Всеобщая забастовка в Афинах нарушила работу транспорта

В Египте нашли нетронутые саркофаги с мумиями

Вопросы правовой помощи плененным РФ украинским морякам будут решены - Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА