В Киеве в четверг ожидается гололедица, граждан призывают быть осторожными, передвигаясь по городу

В Киеве в четверг, 29 ноября, местами ожидается на дорогах гололедица, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В Киеве 29 ноября местами гололедица. По прогнозу Украинского гидрометцентра, в столице в четверг переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 3-5° мороза", - говорится в сообщении.

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывают граждан быть осторожными, передвигаясь по городу.