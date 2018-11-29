События

06:50 29.11.2018

В Киеве в четверг ожидается гололедица, граждан призывают быть осторожными, передвигаясь по городу

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В Киеве в четверг ожидается гололедица, граждан призывают быть осторожными, передвигаясь по городу

В Киеве в четверг, 29 ноября, местами ожидается на дорогах гололедица, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В Киеве 29 ноября местами гололедица. По прогнозу Украинского гидрометцентра, в столице в четверг переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 3-5° мороза", - говорится в сообщении.

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывают граждан быть осторожными, передвигаясь по городу.

Теги: #киев #гололедица #прогноз #украина
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