События

06:35 29.11.2018

В Харькове водителя маршрутки осудили на 4 года тюрьмы за смерть пассажирки

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Орджоникидзевский райсуд Харькова приговорил 51-летнего водителя маршрутного автобуса, по вине которого пожилая женщина выпала из автобуса и умерла от полученной травмы, к 4 годам тюрьмы с лишением водительских прав, сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Водитель автобуса приговорен к 4 годам за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в конце ноября 2012 года водитель автобуса не убедился, что дверь транспортного средства плотно закрылись, и продолжил движение. В этот момент на лестнице у входа стояли двое пассажиров. На ходу двери внезапно открылась и люди выпали прямо на дорогу. В результате аварии 71-летняя женщина получила серьезную травму головы. Пенсионерка неделю находилась в коме, спасти ее врачам не удалось.

Кроме того, другой пассажир, стоявший у двери, серьезных повреждений не получил. Приговор суда не вступил в силу, поскольку в настоящее время идет время на апелляционное обжалование.

Теги: #приговор #водитель #украина #харьков
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