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06:10 29.11.2018

Днепр принимает меры в связи с военным положением

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Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил о принятии первоочередных мер в связи с введением военного положения на отдельных территориях Украины.

В соответствующем распоряжении, обнародованном на странице Б.Филатова в Фейсбуке, отмечается, что руководители исполнительных органов Днепровской городского совета и председатели районных советов города должны обеспечить четкое выполнение мероприятий, связанных с функционированием объектов коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения.

Б.Филатов предложил привлечь представителей общественности к обсуждению и реализации мероприятий.

"В частности, проведение в учебных заведениях, на предприятиях и в учреждениях города инструктажей по алгоритму действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города, усиление мер публичной безопасности и безопасности дорожного движения, недопущение паники и подстрекание к противоправным действиям, информирование жителей города о мерах, осуществляемых исполнительными органами с целью обеспечения бесперебойной работы объектов инфраструктуры", - говорится в распоряжении.

Кроме того департаменту гуманитарной политики Днепровского горсовета предложено провести мероприятия по проведению в учебных заведениях города инструктажей педагогического состава, учащихся, а также их родителей относительно первоочередных мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

"Отработка маршрутов эвакуации и укрытия, привлечение к организации мероприятий членов родительского комитета учебных заведений", - отмечается в документе.

Департаменту здравоохранению указано обеспечить мероприятия корректировки планов действий органов управления, проведение внеплановых совместных объектовых тренировок по гражданской защите, инструктажей медицинских работников, а также обеспечение достаточным количеством средств первой медицинской помощи.

В свою очередь районным советам срочно провести работу по инвентаризации и обследованию имеющихся защитных сооружений и других возможных сооружений для защиты населения.

Также в распоряжении предусматривается усиление нарядов полиции к объектам населения, безопасности дорожного движения, недопущение паники и подстрекательство к противоправным действиям.

 

Теги: #днепр #украина #меры #военное_положение
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