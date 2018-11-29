В Киевском парке "Сырецкий Яр" построят пешеходные дорожки

В Шевченковском районе в парке "Сырецкий Яр" до 2020 года планируют построить пешеходные дорожки, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Для создания комфортных условий отдыха в парке "Сырецкий Яр" на улице Рижской обустроят пешеходные дорожки. Согласно соответствующему распоряжению КГГА, работы должны осуществить в течение 2018-2020 годов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ориентировочная сметная стоимость строительства (пешеходных дорожек – ИФ) составит почти 400 тыс.грн.

Заказчиком работ определили коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района столицы. Отмечается, что при заключении договора на выполнение подрядных работ предприятие обязательно предусмотреть условия по предоставлению подрядной строительной организацией гарантии качества выполненных работ и установить гарантийный срок эксплуатации объекта не менее десяти лет. Кроме того, обеспечить безусловное возвращение денежных средств в случае выявления контролирующими органами завышения объемов и стоимости выполненных работ.

В КГГА напомнили, что в 2018 году на обновление парков и скверов столичные власти выделили рекордную сумму - более 200 млн грн. В частности, за эти средства капитально отремонтирована первая очередь обновленного парка "Владимирская горка" и Сырецкий парк в Шевченковском районе, парк "Отрадный" - в Соломенском, первая очередь парка "Победа" - в Днепровском, первая очередь парка "Муромец" - в Деснянском, сквер на Подоле возле кинотеатра "Жовтень", вторую очередь парка "Наталка" на Оболони. Также открыли первую очередь нового парка на Троещине вдоль проспекта Генерала Ватутина.