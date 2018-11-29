События

04:13 29.11.2018

В Тернополе из-за пожара в доме эвакуированы почти полсотни человек

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В Тернополе из-за пожара в доме эвакуированы почти полсотни человек

В Тернополе спасатели ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме, в результате пожара эвакуированы 42 жителя, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"28 ноября в 16:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, возникшем на третьем этаже многоквартирного жилого дома по ул.Текстильной. Пламя охватило помещение одной из комнат квартиры на площади около 50 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар быстро распространялся, существовала угроза дальнейшего распространения огня, поэтому спасатели вывели из здания 42 жителей, среди них 13 детей. Три человека эвакуировали с помощью спасательного снаряжения.

В результате пожара травмировались два человека. 46-летний житель квартиры, где возник пожар, не мог покинуть помещение через входные двери и выпрыгнул из окна 3 этажа. Кроме того, госпитализирован малолетний ребенок с признаками отравления продуктами горения.

Над ликвидацией возгорания работали 30 человек личного состава подразделений Тернопольского гарнизона ГСЧС и шесть единиц специальной техники.

Спасатели локализовали пожар в 17:10, а в 17:14 полностью ликвидировали.

Теги: #многоэтажка #тернополь #украина #пожар
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