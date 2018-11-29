События

04:10 29.11.2018

Боевики обстреляли КПВВ "Майорское" на Донбассе

1 мин читать

Украинская сторона СЦКК заявляет, что незаконные вооруженные формирования вечером 27 ноября обстреляли контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донецкой области из стрелкового оружия различного калибра, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"На следующий день, перед началом работы КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили сквозное отверстие в правой наружной стенке и частичное повреждение внутренней перегородки модуля паспортного контроля", - заявили в СЦКК.

В сообщении отмечается, что человеческих жертв и ранений удалось избежать, так как КПВВ "Майорское" в ночное время суток не работает.

Теги: #майорское #обстрел #украина #донбасс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Тернополе из-за пожара в доме эвакуированы почти полсотни человек

Установлен организатор и исполнители нападения в Одессе на Гриценко - заявление

В МВД рассказали о работе правоохранителей во время военного положения

Порошенко поблагодарил международных партнеров за реакцию на российскую агрессию против Украины

За минувшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

На реставрацию и развитие объектов культурного наследия в Киеве в 2019-2021 запланировано 74,3 млн грн

Почти треть украинцев в возрасте 15-59 лет говорят, что вовсе не читают книги – опрос

США призывают европейских союзников поддерживать Украину через санкции в отношении России

Прокуратура утвердила подозрение харьковчанину, из-за халатности которого 4-летний сын выпал с 6-го этажа и погиб

Админсуд Киева разрешил охоту на лося, исключив его из Красной книги

ПОСЛЕДНЕЕ

Могерини назвала неприемлемым применение Россией силы в районе Керченского пролива

Бразилия отозвала заявку на проведение конференции ООН по климату в 2019 году

Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом на радиостанцию, в результате стычки пострадал один из членов его партии

РФ продолжает блокировать украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море, всего заблокировано 35 судов - Омелян

Введение военного положения не повлияет на проведение "малой приватизации" в системе ProZorro.Продажи – МЭРТ

На инициированном писателем Жаданом аукционе собрано почти 1 млн грн в помощь военным медикам

Климкин: Киев передал международным партнерам юридическую позицию касательно плененных Россией украинских моряков – они военнопленные

Двое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала текущих суток – штаб ООС

Всеобщая забастовка в Афинах нарушила работу транспорта

В Египте нашли нетронутые саркофаги с мумиями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА