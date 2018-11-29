Боевики обстреляли КПВВ "Майорское" на Донбассе

Украинская сторона СЦКК заявляет, что незаконные вооруженные формирования вечером 27 ноября обстреляли контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донецкой области из стрелкового оружия различного калибра, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"На следующий день, перед началом работы КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили сквозное отверстие в правой наружной стенке и частичное повреждение внутренней перегородки модуля паспортного контроля", - заявили в СЦКК.

В сообщении отмечается, что человеческих жертв и ранений удалось избежать, так как КПВВ "Майорское" в ночное время суток не работает.