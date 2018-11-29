Установлен организатор и исполнители нападения в Одессе на Гриценко - заявление

Установлен организатор и большинство исполнителей нападения в Одессе на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, сообщила пресс-служба партии.

"Организатора и большинство исполнителей нападения уже установлено. Заказчика искать не надо. Он известен. Недолго уже осталось, скоро наступит время отвечать перед судом не только исполнителям", - цитирует слова А.Гриценко, написанные на личной странице в Facebook, его пресс-служба.

В заявлении также отмечается, что на камерах наблюдения зафиксировано около 30 человек в масках спортивной внешности без опознавательных знаков, которые заранее ждали А.Гриценко перед входом.

Как сообщалось, лидера партии "Гражданская позиция" А.Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом на одну из местных радиостанций, в результате произошедшей позднее стычки пострадал один из членов партии.