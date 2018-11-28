В МВД рассказали о работе правоохранителей во время военного положения

В Министерстве внутренних дел Украины (МВД) рассказали о создании оперативных штабов для координации работы правоохранительных органов и мониторинга ситуации, сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

"Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме, и осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, главным управлением разведки Министерства обороны, Управления государственной охраны и Госспецсвязи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД рассказали, что созданный оперативный штаб возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян. Кроме того, в этот штаб вошли первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, первый заместитель главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцький, заместитель командующего Национальной гвардии Валерий Бондарь, а также первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

Отмечается, что личный состав подразделений МВД перевели в усиленный режим несения службы.

Также сообщается, что во время действия военного положения МВД и подчиненные ему структуры будут осуществлять свои непосредственные полномочия. В частности, структуры будут в пределах своих компетенции принимать участие во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.