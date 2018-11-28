События

22:08 28.11.2018

В МВД рассказали о работе правоохранителей во время военного положения

1 мин читать

В Министерстве внутренних дел Украины (МВД) рассказали о создании оперативных штабов для координации работы правоохранительных органов и мониторинга ситуации, сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

"Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме, и осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, главным управлением разведки Министерства обороны, Управления государственной охраны и Госспецсвязи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД рассказали, что созданный оперативный штаб возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян. Кроме того, в этот штаб вошли первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, первый заместитель главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцький, заместитель командующего Национальной гвардии Валерий Бондарь, а также первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

Отмечается, что личный состав подразделений МВД перевели в усиленный режим несения службы.

Также сообщается, что во время действия военного положения МВД и подчиненные ему структуры будут осуществлять свои непосредственные полномочия. В частности, структуры будут в пределах своих компетенции принимать участие во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Теги: #деятельность #украина #мвд #военное_положение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Установлен организатор и исполнители нападения в Одессе на Гриценко

Военное положение запрещает проведение массовых акций и забастовок по всей Украине – мнение

Информация о якобы изъятии транспортных средств в связи с военным положением является "фейком" - Минобороны

В Сумской области нет паники из-за военного положения, но повышался курс валют

Украина передислоцирует свои войска для защиты от РФ - Порошенко

Порошенко: У нас есть сотни заявлений от участников АТО, готовых вернуться в свои части, чтобы защитить страну

Украина не пустила 150 иностранцев в страну за сутки, в т.ч. 80 россиян - Госпогранслужба

На КПВВ в Донецкой и Луганской областях и на границе с Крымом введены меры повышенного контроля

Органы и подразделения Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность

На сайте президента обнародован указ о введении военного положения в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Могерини назвала неприемлемым применение Россией силы в районе Керченского пролива

Бразилия отозвала заявку на проведение конференции ООН по климату в 2019 году

Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом на радиостанцию, в результате стычки пострадал один из членов его партии

РФ продолжает блокировать украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море, всего заблокировано 35 судов - Омелян

Введение военного положения не повлияет на проведение "малой приватизации" в системе ProZorro.Продажи – МЭРТ

На инициированном писателем Жаданом аукционе собрано почти 1 млн грн в помощь военным медикам

Климкин: Киев передал международным партнерам юридическую позицию касательно плененных Россией украинских моряков – они военнопленные

Двое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала текущих суток – штаб ООС

Всеобщая забастовка в Афинах нарушила работу транспорта

В Египте нашли нетронутые саркофаги с мумиями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА